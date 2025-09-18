Grande successo per la ’Sbiciclata Avis’

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la 18esima edizione della ’Sbiciclata Avis’, l’iniziativa cicloturistica organizzata dall’Avis della nostra città, che domenica ha visto oltre 160 persone pedalare insieme all’insegna della solidarietà, della salute e della condivisione. Ciclisti di tutte le età, sono partiti alle 9 per attraversare le campagne ferraresi, in un suggestivo percorso che ha condotto i partecipanti fino al Castello di Fossadalbero, dove si è tenuto il pranzo conviviale che ha concluso la giornata.

Nata nel 2006 con l’obiettivo di coinvolgere i donatori di sangue, i loro familiari e amici, la ’Sbiciclata Avis’ è ormai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario delle attività associative. L’iniziativa rappresenta non solo un momento di riconoscimento verso chi, con generosità e senso civico, dona il proprio sangue per salvare vite, ma anche un’opportunità concreta per promuovere uno stile di vita sano, attivo e responsabile.

Il programma della giornata è stato arricchito da una serie di tappe culturali e ricreative: in particolare, i partecipanti hanno potuto godere di una visita guidata al Tempio di San Cristoforo alla Certosa, capolavoro rinascimentale attribuito a Biagio Rossetti.

Non è mancata nemmeno una pausa rigenerante presso il Kafè Bacchelli, prima di riprendere il percorso lungo il parco urbano e l’argine destro del fiume Po, immersi nel verde e nella tranquillità del paesaggio fluviale.

A fare da filo conduttore all’intera manifestazione, lo storico slogan ’dai il meglio di te stesso’, che ha accompagnato i partecipanti lungo ogni tappa del percorso. Immancabile anche la maglietta fucsia con la scritta ’chi dona sangue fa battere molti cuori’, indossata con orgoglio da tutti i ciclisti: un simbolo visibile dell’impegno e dei valori che animano l’associazione.

"La Sbiciclata non è soltanto un evento sportivo – hanno dichiarato alcuni volontari dell’associazione presenti – ma un’occasione preziosa per condividere e diffondere i principi che stanno alla base della nostra missione: la solidarietà, il dono, l’attenzione alla salute e alla comunità. È bello vedere come ogni anno tante persone rispondano con entusiasmo, creando un clima di festa e inclusione".

Anche quest’anno, la Sbiciclata Avis ha saputo coinvolgere cittadini di ogni età, confermandosi come un’iniziativa capace di coniugare sport, cultura, socialità e impegno civico. Un evento che rafforza il legame tra Avis e il territorio, valorizzando il ruolo dei donatori e promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.