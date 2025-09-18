Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ferrara
CronacaGrande successo per la ’Sbiciclata Avis’
18 set 2025
FEDERICO DI BISCEGLIE
Cronaca
Grande successo per la ’Sbiciclata Avis’

Ciclisti di tutte le età hanno pedalato fino al Castello di Fossadalbero e, dopo una visita guidata alla Certosa, si è svolto il pranzo conclusivo

Per approfondire:

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la 18esima edizione della ’Sbiciclata Avis’, l’iniziativa cicloturistica organizzata dall’Avis della nostra città, che domenica ha visto oltre 160 persone pedalare insieme all’insegna della solidarietà, della salute e della condivisione. Ciclisti di tutte le età, sono partiti alle 9 per attraversare le campagne ferraresi, in un suggestivo percorso che ha condotto i partecipanti fino al Castello di Fossadalbero, dove si è tenuto il pranzo conviviale che ha concluso la giornata.

Nata nel 2006 con l’obiettivo di coinvolgere i donatori di sangue, i loro familiari e amici, la ’Sbiciclata Avis’ è ormai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario delle attività associative. L’iniziativa rappresenta non solo un momento di riconoscimento verso chi, con generosità e senso civico, dona il proprio sangue per salvare vite, ma anche un’opportunità concreta per promuovere uno stile di vita sano, attivo e responsabile.

Il programma della giornata è stato arricchito da una serie di tappe culturali e ricreative: in particolare, i partecipanti hanno potuto godere di una visita guidata al Tempio di San Cristoforo alla Certosa, capolavoro rinascimentale attribuito a Biagio Rossetti.

Non è mancata nemmeno una pausa rigenerante presso il Kafè Bacchelli, prima di riprendere il percorso lungo il parco urbano e l’argine destro del fiume Po, immersi nel verde e nella tranquillità del paesaggio fluviale.

A fare da filo conduttore all’intera manifestazione, lo storico slogan ’dai il meglio di te stesso’, che ha accompagnato i partecipanti lungo ogni tappa del percorso. Immancabile anche la maglietta fucsia con la scritta ’chi dona sangue fa battere molti cuori’, indossata con orgoglio da tutti i ciclisti: un simbolo visibile dell’impegno e dei valori che animano l’associazione.

"La Sbiciclata non è soltanto un evento sportivo – hanno dichiarato alcuni volontari dell’associazione presenti – ma un’occasione preziosa per condividere e diffondere i principi che stanno alla base della nostra missione: la solidarietà, il dono, l’attenzione alla salute e alla comunità. È bello vedere come ogni anno tante persone rispondano con entusiasmo, creando un clima di festa e inclusione".

Anche quest’anno, la Sbiciclata Avis ha saputo coinvolgere cittadini di ogni età, confermandosi come un’iniziativa capace di coniugare sport, cultura, socialità e impegno civico. Un evento che rafforza il legame tra Avis e il territorio, valorizzando il ruolo dei donatori e promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.

