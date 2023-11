Grandi manovre in vista del voto. Spunta l’avvocato dei diritti civili. Ma il Pd (per ora) resta freddo

Prima i puntini sulle ’i’: "Guardate che non sono un politico, non ho tessere di partito, non sono figlio d’arte. Ma...". Ma? "Le persone mi fermano e mi chiedono di mettermi a disposizione e impegnarmi per dare una alternativa di città a quella attuale". Fabio Anselmo, l’avvocato, lo conoscono tutti. Da Ferrara a Roma, da Firenze a Napoli. L’uomo delle grandi "battaglie contro il potere", come ama definirsi, ora però è pronto per il grande salto: dalle aule di giustizia a quelle del Comune, con sguardo rivolto allo scranno principale, quello da sindaco. Già, perché potrebbe essere lui il principale rivale del favoritissimo Alan Fabbri, attuale primo cittadino pronto a riconfermarsi nella tornata di aprile. E mentre l’ex consigliere di viale Aldo Moro, e prima ancora sindaco di Bondeno, da mesi ha annunciato la propria ricandidatura, sponda opposta – leggi, coalizione di centrosinistra – tutto ancora tace. Manca un programma preciso, manca il competitor del leghista all’interno di un Tavolo delle alternative con i piedi sempre più traballanti e che continua a fare melina. Ecco allora l’uscita allo scoperto del nome più atteso, l’avvocato Anselmo che con la docente universitaria Paola Calafà corre per la candidatura. "Sono pronto a candidarmi – l’affondo del bolognese classe 1957, sposato e separato, due figli Marta e Vincenzo, e attuale compagno della senatrice Ilaria Cucchi – ma solo se il mio nome unirà l’opposizione".

Mission impossible? Probabile, anzi probabilissimo, in quanto nella sua lunga e brillante carriera forense, uomo di unione non lo è mai stato. Ma casi come gli omicidi di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi (i più eclatanti ai quali sono seguiti, con esiti diversi, i Rasman, Budroni, Mangherini, Uva) li ha vinti lui, non guardando in faccia a nessuno, arrivando pure a sfoderare davanti ai giudici gigantografie choc con i volti delle vittime sfigurate e sanguinanti, facendo saltare teste importanti nei luoghi di potere, creando forti imbarazzi nei corpi dello Stato. Perché Anselmo o lo si ama o lo si odia. Punto. E quando qualcuno lo addita quale nemico delle forze dell’ordine, lui sorride ricordando il caso Marò e quello di Periccioli, che rappresentò: "Roberto, il carabiniere vittima di una sparatoria a Ferrara. Perse un occhio, manco l’Arma si costituì parte civile, venne abbandonato e gli decurtarono parte dello stipendio. Davanti a Periccioli – dice con orgoglio – non posso che inchinarmi". Come non ricordare poi la sua guerra a suon di atti contro Provincia e Stato per aver "abbandonato" il volontario di Legambiente Valerio Verri, ucciso da Igor nel 2017? E Bergamini?

Dalla sua, Anselmo, oggi ha mezzo Pd, con l’altra parte pronta ad appoggiare una candidatura ben diversa. Ecco, dunque, l’annuncio – non certo casuale – dell’avvocato che ha messo i Dem spalle al muro chiamati a una scelta: sì o no a lui? Lo appoggeranno invece i pentastellati che parlano di "grande opportunità", a differenza dei radicali e altri partiti minori. Tra i ’no Anselmo’ c’è pure l’ex sindaco Gaetano Sateriale, pronto a lanciare una figura femminile. Proprio quel Sateriale che sedeva sulla principale sedia del Comune ai tempi in cui Anselmo, con l’ingegner Roberto Bergonzoni, guidava la crociata contro lungaggini (22 anni), grossolani errori e inchieste spalancate sulla costruzione del Polo di Cona. Ai Dem, insomma, l’ultima parola. Anche se qualche sorpresa al fotofinish il legale potrebbe riservarla: il processo Aldrovandi del resto insegna...