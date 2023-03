Grandi opere in cantiere "Palazzo Pico Cavalieri, un passo verso il museo"

È partita oggi la procedura di selezione pubblica dell’impresa che realizzerà i lavori di "riparazione e miglioramento strutturale post-sisma" di palazzo Pico Cavalieri (1873 – 1917), l’immobile di Corso Giovecca 165 donato dalla famiglia alla morte dell’aviatore e destinato ad ospitare la nuova ‘Casa della Patria Pico Cavalieri’, con le associazioni patriottiche e il nuovo museo del Risorgimento e della Resistenza, al centro di un vasto progetto di restauri e riallestimento. L’importo è di 1,5 milioni. "Il passaggio – sottolinea l’assessore Andrea Maggi – si inserisce nel contesto del piano di azioni strategiche per la tutela dei beni monumentali e intende valorizzare un immobile storico di pregio, dando corso alla volontà dei familiari di Pico Cavalieri, di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla nascita". Le offerte potranno essere presentate fino alle 12 del 27 aprile, e saranno valutate il 2 maggio alle 10. "Intanto – dice l’assessore Marco Gulinelli – prosegue il piano di interventi relativo a lasciti, restauri e archiviazione del materiale espositivo per allestire il museo al termine dei lavori. E’ stato realizzato un inventario di 10mila pezzi, costituiti da opere tessili, manifesti, cimeli, opere d’arte, fondi archivistici, libri, documenti". Un lavoro di restauro ha interessato gli oggetti più fragili e, negli anni, peggio conservati, tra cui il vessillo del XIX secolo raffigurante lo spartito dell’inno risorgimentale, l’invito all’armi di Egisto Vignozzi, la targa di confine austro-ungarico. Restauri sono stati di recente previsti per 15 manufatti in materiale tessile, tra cui labari e bandiere, e capi di abbigliamento storico (tra cui due camicie con fori di proiettile appartenuti ad un partigiano) e per un primo nucleo di 560 documenti. "Un lavoro molto impegnativo per i funzionari dell’Amministrazione afferenti al servizio musei d’arte, che hanno seguito tutte le attività con gli enti preposti alla tutela". Procede il restauro del monumento funebre a Pico Cavalieri, al cimitero israelitico, finanziato dal ministero della Cultura per 20mila euro, dal Comune di Ferrara per 10mila euro e dal Meis che contribuisce con 2mila euro. I lavori sono ripresi negli ultimi giorni, dopo la pausa stagionale, e si concluderanno a metà maggio. L’opera funebre dedicata a Cavalieri fu realizzata da Anita Raffaella Cavalieri e da Arrigo Minerbi (1881-1960).