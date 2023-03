Grandi Riso sostiene la ricerca oncologica

Grandi Riso distribuirà sul mercato il suo prodotto di punta, il Carnaroli 100% italiano a filiera corta, in nuovi packaging impreziositi da messaggi a sostegno di A-Rose (Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense), organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di ricerca traslazionale in ambito oncologico a Ferrara. Una parte del ricavato per ogni confezione sarà devoluta a questa realtà, il cui primo obiettivo è quello di finanziare studi di eccellenza che si svolgono nei laboratori della città estense. Su ogni confezione di Grandi Riso edizione A-Rose appare un claim che lega la qualità del prodotto, a quella di una ricerca costante e virtuosa.