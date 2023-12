Grandi Viaggi tour operator, lavori per l’estate

Grandi Viaggi tour operator per la stagione estiva 2024 ha aperto le selezioni di numerose figure che andranno a comporre le equipe di intrattenimento dello storico operatore italiano. Si effettuano selezioni da remoto, in presenza nella sede di Milano e nelle principali città. Le posizioni ricercate sono capi animazione, capi sport, responsabili aigo (settore bambini e ragazzi), musicisti e cantanti pianobar, animatori Aigo per nursery, baby, mini, junior e young club, istruttori sportivi (vela, windsurf, canoa, nuoto, tennis, fitness, tiro con l’arco, tornei) e sportivi, addetti traffico/escursioni e assistenti turistici. La selezione è rivolta a ragazze e ragazzi, anche alla prima esperienza, con una spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali, una disponibilità di tempo di almeno due-tre mesi per l’Italia e cinque per l’estero. Tempo determinato, vitto, alloggio e benefit.