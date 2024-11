Grandinata, arrivano i ristori. Oltre 2 milioni per i cittadini

Procedono i lavori del comune per dare i primi ristori economici a chi aveva fatto domanda di contributo a seguito dei danni subiti a causa della terribile grandinata che nel 22 luglio 2023. Una cifra che per Cento significa la distribuzione complessiva di 2.468.296,30 euro tra privati e imprese. Un evento atmosferico impressionante, che aveva distrutto tetti, finestre, auto, pannelli fotovoltaici, capannoni e quant’altro e, allargando lo sguardo all’alto ferrarese, in un paio di casi era riuscito anche a rendere inagibili un paio di immobili che avevano avuto crolli a causa del fortissimo vento. Una grandinata con palle di ghiaccio dalle grandi dimensioni, che aveva colpito molte frazioni del centese come XII Morelli, Alberone, Pilastrello, Buonacompra, Casumaro Reno Centese con un danno calcolato in circa 35 milioni di euro per il patrimonio privato e 1 milione per quello pubblico. Con la determinazione dirigenziale 1059/2024, esecutiva e pubblica, sono dunque stati dati gli elenchi dei soggetti beneficiari di contributo. Per le abitazioni era previsto un tetto massimo di contributo di 5000 euro cadauno e ad essere state inserite nell’elenco dei beneficiari, figurano 562 privati per un totale di 2.094.693,32 euro dei quali 365 privati vedono assegnato il contributo massimo di 5000 euro per i danni alla propria proprietà immobiliare o alla parte comune di edificio condominiale. Per quanto riguarda invece i contributi per danni a immobili di attività produttive ed economiche, sono state accettate 33 richieste per un totale di 373.602,98 euro, delle quali 15 vedono assegnato il contributo massimo di 20.000 euro. Si tratta di prime misure di immediato sostegno per i danni subiti. Tutti i beneficiari riceveranno un’informativa personalizzata, tramite pec, email o raccomandata cartacea, con allegato il modulo di rendiconto da presentare entro il 30 giugno 2025.

Per la rendicontazione è necessario presentare al Comune, via Pec, Raccomandata o direttamente all’Ufficio Protocollo, il modulo che si trova anche sul sito del comune: per i privati si tratta dell’ Allegato A chiamato ‘ modulo di rendicontazione dei lavori eseguiti da soggetti privati per danni ad immobili ad uso residenziale’, per le imprese è l’allegato B ‘modulo di rendicontazione dei lavori eseguiti da attivita’ economiche e produttive’. Ora è incorso l’attivazione di un punto di ascolto e informativo presso l’URP per ottenere informazioni dirette o differite a seconda della tipologia di richiesta. Da impostare da novembre, il controllo sulle rendicontazioni, finalizzato alle liquidazioni, poi da dicembre 2024 ci saranno gli Atti determinativi dei contributi erogabili a seguito controlli dei rendiconti. Entro il 31 luglio 2025 vi sarà la richiesta da parte del Comune al Commissario regionale del trasferimento effettivo delle risorse finanziarie. Solo per le attività economiche, a settembre 2025 vi saranno ulteriori controlli specifici e, infine, quando il Comune avrà la disponibilità effettiva dei fondi dalla Regione, potrà fare il pagamento del contributo ai beneficiari.

Laura Guerra