"Grandinata, colpo per i conti. Ma il bilancio regge"

Verrà discussa oggi in consiglio comunale a Terre del Reno, l’ultima variazione di bilancio del 2023. "Un bilancio solido e lungimirante che mira alla progressiva estinzione dei mutui – dice il vicesindaco Filippo Marvelli (foto) – senza dimenticare investimenti mirati per il benessere della collettività e facendo i conti con maggiori spese e i danni della grandinata che ha colpito anche le proprietà comunali. Ad oggi abbiamo gestito per la parte corrente, maggiori entrate e spese di 144.273,88 euro e, per la parte investimenti, maggiori entrate e spese per 40.431,97. E senza toccare l’avanzo di amministrazione libero, ad oggi ben superiore ai 2 milioni, quindi finanziando le maggiori spese con maggiori entrate registrate o risparmi di spesa". Anche la grandinata ha toccato le tasche comunali. "Grazie a una gestione attenta si è evitato di toccare l’avanzo – prosegue – coprendo queste voci di bilancio: mancate entrate per 61.500 euro dal conto energia per l’impianto fotovoltaico, 7.000 euro per la sistemazione dei mezzi comunali e 5.000 per i mezzi della Polizia locale, 10mila per le telecamere di controllo accessi mezzi pesanti. Si è fatto fronte anche grazie all’aumento dei controlli sulle strade che ha portato un aumento di 100.000 euro di entrate per le sanzioni da violazione del codice della strada e 14mila risparmiati da una riduzione di incarichi esterni. Anche gli investimenti sono cresciuti: 10.000 per alberi di Natale e addobbi, 10.624,10 per accelerare il recupero di alloggi vuoti Acer e 10.436,23 da destinare alle famiglie con bambini disabili per le spese del trasporto scolastico. Ancora una volta riusciamo a non aumentare le tasse comunali – conclude –. Siamo il comune con l’Imu e Irpef più bassi di tutto il ferrarese".

l. g.