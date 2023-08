"Grandinata di luglio, finanziamenti e tassi agevolati per ripartire"

"In questi giorni ferragostani, connotati da leggerezza, si tende ad avere più tempo da dedicare alle informazioni, per questo motivo, desidero mantenere acceso l’interesse, rivolto alle imprese ed ai cittadini, colpiti dal fortunale abbattutosi in luglio". Inizia così l’intervento di Edi Govoni, presidente di Confesercenti Alto Ferrarese. che aggiunge. "Nelle aree dell’Alto Ferrarese colpite dalla grandinata, che ad una prima stima validata dai sindaci coinvolti contano danni per svariati milioni di euro, tra privati ed imprese, è compromessa tutta l’attività agricola. La cittadinanza residente è stata colpita nella casa, con tetti, lucernai, pensiline, finestre, porte, completamente ammalorate. A ciò si aggiunge un elemento di uso comune, indispensabile per gli spostamenti, per raggiungere il luogo di lavoro, per gestire i figli, per recarsi all’ospedale ed in ogni luogo per fare le commissioni familiari, perchè le automobili coinvolte sono inutilizzabili.

A fronte di una fotografia di questo genere, è comprensibile la preoccupazione che si riversa nel commercio al dettaglio, ove si tende a contrarre i consumi per far fronte alle riparazioni. Riparazioni che non saranno repentine, a causa dell’esaurimento dei materiali per ripristinare le condizioni pre grandinata.

I sindaci dei territori colpiti manifestano una grande preoccupazione per l’entità dei danni subiti, chiedono strumenti e risorse al governo centrale per far ripartire le attività. Confesercenti Alto Ferrarese sostiene le richieste degli amministratori locali, volte ad un aiuto concreto ed in tempi ristretti, ai cittadini coinvolti. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha chiesto lo stato di emergenza e durante una visita ad una frazione centese molto colpita, ipotizza di poter estendere tale strumento anche per queste aree, attuando lo stato di emergenza regionale. Intanto la regione ha stanziato un primo intervento di 3 milioni di euro, possibilmente a fondo perduto per i privati.

Confesercenti Alto Ferrarese, ipotizza nell’immediato, da parte degli istituti preposti, dei “finanziamenti ponte” con tassi agevolati a garanzia pubblica che permettano alle aziende di ripartire. Ancora una volta l’Emilia Romagna è chiamata ad una dimostrazione di forza morale e produttiva, i cittadini e le imprese dimostreranno il loro valore anche in questa situazione".