Grandinata si abbatte sulla frutta "Vento e chicchi grandi come noci, il colpo di grazia al nostro raccolto"

Temperature in picchiata in una manciata di minuti, un forte vento che ha abbattuto alberi e creato problemi al traffico. Il violento nubifragio che si è abbattutto sulla città e sulla provincia l’altra sera ha creato forti disagi. Ma a pagare, ancora una volta, le nostre campagne. La frutta, quella che ancora c’era sugli alberi dopo il flagello delle gelate di aprile, è stata devastata da chicchi di grandine grandi come noci. Gli agricoltori contano i danni dell’ennesima mazzata di questo clima folle, grande la preoccupazione delle associazioni di categoria. Tra queste Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e Coldiretti cge denunciano la forte crisi del settore.

Pomodoro da industria, frutticole, mais e barbabietola da zucchero sono le colture più colpite dalla grandinata dell’altra notte. Chicchi che non hanno lasciato scampo alla frutta pronta per la raccolta, come racconta il produttore Claudio Zambardi di Santa Maria Codifiume: "Proprio ieri mattina dovevamo iniziare la raccolta delle varietà di pere estive, William e Carmen che era di altissima qualità con calibri oltre gli 85, e ora ci ritroviamo con un danno del 100%. Sicuramente l’assicurazione riconoscerà il danno, che però non verrà completamente risarcito. Oltre alle pere abbiamo subito danni anche agli astoni del nostro vivaio, molti dei quali non più recuperabili". Da Santa Maria Codifiume alle Valli del Mezzano la grandine ha compromesso anche il pomodoro da industria. Spiega Michele Guerrini: "Il prodotto maturo che andremo a raccogliere la prossima settimana potrebbe salvarsi, anche se c’è incertezza sulla qualità". "Con questi cicli climatici, ormai consolidati, che alternano eccesso di pioggia, siccità, bombe d’acqua e grandine – chiosa il presidente Stefano Calderoni – è diventato ‘impossibile’ coltivare e salvaguardare colture, lavoro, redditi e occupazione sul territorio". "L’ennesimo fenomeno calamitoso – evidenzia Coldiretti Ferrara – con chicchi di grandine spesso di dimensioni simili a grosse noci, che arriva dopo le mazzate delle gelate tardive, della grandine di fine aprile, delle piogge torrenziali di maggio, del caldo soffocante dei giorni scorsi, dando il colpo di grazia a frutteti già ridotti ai minimi termini ed a colture che in alcuni casi avevano dovuto essere riseminate o ritrapiantate per l’inclemenza del maltempo".