Grandine, domani ultimo giorno

Manca pochissimo alla chiusura delle richieste per ottenere il contributo per i danni causati dalla grandine. Scade infatti domani la possibilità di far richiesta del ristoro. Si tratta del riconoscimento della prima tranche di contributo che per le abitazioni sarà al amassimo di 5mila euro e per le attività produttive di 20mila. Le domande per le case dovranno essere preferibilmente inviate via pec al Comune, o in forma cartacea al protocollo comunale o via raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le aziende, invece, esclusivamente via pec.