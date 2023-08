"Grandine e Vento a Copparo: La Regione non ci Abbandoni"

In vista dell’allerta meteo diramata, i contadini di Terre e Fiumi tremano. "Nessun aiuto dalla Regione". L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, hanno diramato un’allerta gialla per temporali da mezzanotte del 5 agosto fino al giorno successivo. Sarebbero infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, che potrebbero causare danni. La zona interessata si estende dalla pianura alla fascia costiera della regione. Notizia che ha allarmato, e non poco, i contadini dei comuni Terre e Fiumi, ancora scossi dalla gradinata del 26 luglio scorso. Quest’ultima ha provocato danni ingentissimi, che hanno portato in certi casi alla perdita di buona parte del raccolto, per danni superiori a 20 mila euro.

Interessate non solo le frazioni di Ambrogio e Cologna, danni di egual portata sono stati registrati anche a Jolanda di Savoia e Copparo. "Siamo preoccupati che succeda di nuovo, sono un piccolo produttore, questo ammazzerebbe la mia economia e quella di molti altri. Ci sentiamo soli", ha sottolineato il proprietario di una Azienda agricola di Cologna. Interessante l’esperienza di Sonia Turra, consigliera comunale indipendente di Jolanda e possidente di un’azienda. "Al di là dei danni relativi all’ultima grandinata, stiamo ancora aspettando i fondi regionali dell’ultima gelata di Marzo, non ancora pervenuti. È importante per noi che qualcuno ci dia voce", ha asserito la consigliera. Parole sentite, di agricoltori preoccupati ed in stato di allerta per l’evolversi delle condizioni climatiche, i quali risvolti incidono sulle tavole di tutti gli italiani.

Jasmine Belabess