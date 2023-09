Grandine, il Pd : "Si faccia di più"

Auto distrutte, tetti scoperchiati, capannoni e colture irrimediabilmente danneggiati. Sono passati quasi due mesi dalle pesanti grandinate che il 22 luglio hanno colpito le frazioni a sud della città di Ferrara e altri comuni della nostra provincia. In tutta la Regione sono quattrocento le attività produttive e ben settemila le abitazioni gravemente colpite dal maltempo estivo. "La Regione – afferma il consigliere comunale Pd Davide Nanni – si è attivata immediatamente per ottenere dal governo lo stato di emergenza, dopo una prima stima dei danni rilevati in sette province diverse davvero imponente: 228 milioni di euro. La risposta da Roma è giunta il 28 agosto, quando il ministro Musumeci ha comunicato che sarebbero state destinate ai comuni emiliano-romagnoli colpiti dal maltempo solo 4,5 milioni di euro, risorse del Fondo per le emergenze nazionali che verranno erogate entro il 2025 a parziale compensazione delle spese sostenute per la ricostruzione da enti pubblici e privati cittadini". È chiaro, secondo l’esponente dem, "che non basteranno a coprire le numerose richieste di ristoro che, presumibilmente, giungeranno nei prossimi mesi agli uffici comunali interessati. Per questo, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, abbiamo esortato un doveroso pressing corale di tutte le forze politiche ferraresi sul governo affinché le domande di ristoro presentate trovino risposte in tempi certi e le procedure di rimborso non siano eccessivamente complicate. Lunedì scorso – aggiunge – il Consiglio ha dato un primo segnale, importante e positivo, votando all’unanimità l’esenzione del Canone Unico Patrimoniale per le pratiche di occupazione suolo pubblico presentate ai fini del ripristino di edifici danneggiati". Il governo, chiude Nanni, "può e deve fare di più, accelerando le tempistiche dei ristori".