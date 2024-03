Granfondo del Po da record: "Attesi oltre mille iscritti"

Un Granfondo del Po con numeri da record. L’appuntamento ciclistico ferrarese è giunto alla decima edizione, previsti oltre 1200 iscritti. La presentazione ieri mattina nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti Matteo Fornasini, assessore al turismo del Comune, Marcella Zappaterra, consigliera regionale, e Simone Zannini, presidente Po River asd aps. La gara ferrarese conferma la partenza vicino al Castello Estense per due percorsi lungo il corso del fiume Po. Nel dettaglio il lungo di 133km e il corto di 77 km, attraversando anche i comuni rivieraschi della provincia di Rovigo. La Granfondo del Po è inserita in tre circuiti di granfondo quali Ale Adriatico, Zero Wind Show al circuito Cycling Italia che prevede sette tappe (Ferrara, S. Gimignano, Bra, Cividale, Predazzo, Bologna) che passano attraverso i luoghi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità. "Come Comune sia convinti – ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini – partner di questo appuntamento che fa ‘bene’ alla città. La conferma viene dai dati 2023 sull’indice di presenze alberghiere, con una media di più di due notti di occupazione camere. Questo è un modo intelligente di promuovere la città, in questi giorni l’indice di occupazione alberghiera in occasione della Gran Fondo sfiora il 90% della disponibilità. Grazie, quindi, e ancora di più, agli organizzatori per la sagacia con cui stanno lavorando". Nel suo intervento Simone Zannini ha presentato percorso e dettagli tecnici organizzativi. Una manifestazione che avrà come base logistica il Palapalestre di via Tumiati, che ospiterà la segreteria da sabato 16 dalle 10 alle 18 per le ultime iscrizioni, ritiro busta tecnica e pacco gara, mentre domenica 17 dalle 6.30 alle 8 solo per il ritiro del la busta tecnica e del pacco gara. È possibile ancora iscriversi on-line fino a sabato 16 per gli ultimi 50, che provengono da fuori provincia. Le premiazioni degli assoluti si terranno direttamente all’arrivo, al Pala palestre i premi ai vincitori di categoria.

Mario Tosatti