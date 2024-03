’Granfondo del Po’, ecco le vie interessate: "La polizia locale governerà il traffico"

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi informa che domenica, tra le 9 e le 13, transiteranno sulle strade dei Comuni di Riva del Po e Copparo i ciclisti che partecipano alla decima edizione della ‘Granfondo del Po’. Saranno interessati i centri abitati di Ro, la Strada Provinciale 5, via Po e la Sp 24 con vie interne quali via Dazio e via Pioppa, a Guarda la Sp 24, ad Alberone la Sp 24, Cologna la Sp 12 e la Sp 2 sino al centro abitato poi verso Alberone, nei centri abitati di Berra e Serravalle sulla Sp 12. Il Comune di Copparo sarà interessato per la strada provinciale 5 sino alla rotatoria con la Sp 2, oltre al tratto di provinciale in corrispondenza di Coccanile e Cesta.