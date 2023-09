Granfondo in bici, che successo. Sulla cucina l’accusa della Lega

Granfondo con polemica. Non saranno le millesettecento del 2022, ma comunque a Portomaggiore domenica scorsa hanno partecipato alla Gran Fondo "Valli e Delizie" circa trecentocinquanta ciclisti, il doppio delle presenze se si aggiungono familiari e accompagnatori. "E’ stato un bel momento di sport – dice a bilancio Andrea Baraldi, uno degli organizzatori – abbiamo visto nella nostra cittadina ciclisti arrivati da tutta la regione, alcuni anche al di fuori dei soliti confini. Potevano essere di più, ma il tempo ci ha messo lo zampino". Poi spazio ai ringraziamenti: "Ringraziamo l’associazionismo, le amministrazioni comunali di Portomaggiore, Comacchio, Fiscaglia e Argenta e gli oltre cento volontari che hanno garantito il regolare svolgimento della Gran Fondo e reso un servizio di prim’ordine". Proprio sul servizio di ristorazione sono piovute delle critiche, soprattutto dal segretario portuense della Lega, Massimo Contarini: "Ancora un evento sportivo, la Gran Fondo ciclistica, organizzata da associazioni portuensi come I caduti da piccoli e la Delfino 93, che si vanno a rifocillare e premiare nella casa del Pd, ovvero nel Centro dell’Olmo. Il Comune non ha un posto alternativo? A Portomaggiore non c’è una sala civica e l’Olmo fa concorrenza ai ristoranti che non aprono. E’ ora di liberarci da questa schiavitù e far girare le cose fuori dai circuiti di partito".