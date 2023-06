"Grano devastato dall’alluvione Anche le mietitrebbie sprofondano"

di Mario Bovenzi

Ha i terreni, sembra una beffa, tra gli argini del Reno e dell’Idice nella pianura tra Campotto ed Argenta Claudio Mesini, presidente della sezione cerealicola di Confagricoltura. "E’ questa la zona allagata – racconta – quella finita sott’acqua nei giorni dell’alluvione. E sott’acqua è finito il nostro grano. Nella mia azienda si è salvato qualcosa, in quelle confinanti, nella maggioranza delle imprese agricole di quest’area nemmeno una spiga".

Forte l’allarme tra gli agricoltori per le pesanti conseguenze delle piogge dei primi 15 giorni di maggio, stretti tra produzioni azzerate e il prezzo crollato sotto l’ondata di un fiume giallo di grano che arriva dal Canada. Il danno, la beffa. Campotto, unica zona della nostra provincia, rientra nelle aree alluvionate ma per ora agli agricoltori che rischiano di non riuscire nemmeno a mietere non è arrivato un centesimo. Il terreno è ancora un pantano, le mietitrebbie con il loro peso sprofondano. "Non possiamo entrare nei campi con i mezzi", sottolinea con amarezza". "Le piogge che si sono abbattute su ampie aree della regione – sottolinea il presidente della sezione cerealicola – hanno provocato disastrosi allagamenti compromettendo le produzioni di orzo e di grano tenero e duro, ormai prossimi alla trebbiatura". Due la facce della medaglia, entrambe non belle. "Le colture alluvionate sono andate completamente distrutte – la sua analisi –, un’impresa anche poter mettere di nuovo in produzione dei terreni. Nelle zone non alluvionate le colture di grano e orzo sono state sottoposte a un fortissimo stress a causa dell’eccessiva quantità di pioggia in pochi giorni". Ruggini, oidio, septoriosi, fusaruim. Le spighe sono state aggredite da malattie fungine che ’taglieranno’ la quantità e rovineranno la qualità del raccolto. "Per il forte vento e le precipitazioni battenti – prosegue – parecchi ettari di grano sono stati ’allettati’. Con forti difficoltà durante la fase della trebbiatura". Amaro anche il capitolo dei prezzi. Il calo è del 40% rispetto allo scorso anno, con ulteriori pesanti penalizzazioni per la bassa qualità. Il nostro granaio vacilla, il Canada ci inonda. I dati delle prime trebbiature di orzo evidenziano quantitativi inferiori ai 50 quintali per ettaro. A preoccupare gli imprenditori anche le acque irrigue per annaffiare nelle ultime settimane. Il timore è quello che i canali, per smaltire i terreni alluvionati, si stiano riempendo di inquinanti trascinati dalle zone alluvionate. "Stiamo tentando di risollevarci – le sue parole – sperando di poter contare sui ristori che, ad oggi, sono solo una promessa".