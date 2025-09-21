Grano e mais, terre a resa zero: "Nessuno è stato lasciato solo. Battaglia in Europa e nei campi"

I prezzi del grano e del mais in caduta libera; la concorrenza di un fiume di cereali ogm che arriva da tutto il mondo; la morsa della burocrazia, con la follia del decreto forestazione targato Bruxelles ("Dobbiamo certificare che le nostre coltivazioni non siano in terre ’strappate’ alle foreste. Nella pianura padana? Se questa non è follia"). E’ la denuncia di Alberto Stefanati, presidente di Capa Cologna, cooperativa che affonda le radici nell’anno di fondazione 1970. Sos di un settore che rischia di fare la stessa fine dei pereti, giù le piante. "Siamo rimasti soli con il nostro grano, la nostra campagna", le sue parole, un monito alle associazioni di categoria del mondo dell’agricoltura.

Parole che qualcuno non digerisce proprio. Tra questi Stefano Calderoni, presidente Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, imprenditore agricolo. "Sacrosanta la denuncia di Stefanati – precisa –. I prezzi del grano sono rimasti a 40 anni fa, il settore è in fortissima sofferenza, una situazione drammatica soprattutto per chi vive del lavoro, della sua campagna. Ma dobbiamo fare, devo fare alcune precisazioni. E’ proprio grazie al grande lavoro che hanno fatto le associazioni agricole, tutte, in Europa, sui tavoli di Bruxelles, se il decreto forestazione è stato fermato. Siamo riusciti ad ottenere una prima proroga e adesso ci stiamo battendo per averne un’altra, un nuovo stop. E questo è solo uno dei tanti esempi delle lotte fatte e di quelle che si faranno. Le associazioni di categoria sono in prima fila nella battaglia per difendere un settore, una battaglia che portiamo avanti certo ai tavoli, ma anche nelle strade. Non dobbiamo dimenticare la protesta dei trattori, che si è svolta anche a Ferrara con una sfilata e una dimostrazione sulla Statale 16. No, nessuno è mai stato lasciato solo". Calderoni torna sul decreto forestazione. "Era una misura nata per tutelare la nostra soia da quella che arrivava dal Brasile, dove viene coltivata in terreni frutto dell’abbattimento delle foreste dell’Amazzonia. E’ stato però introdotto dall’Europa un criterio di reciprocità, quindi è stato applicato anche da noi. Proprio da Ferrara è partita la battaglia per fermare questa disposizione, basta guardare gli atti catastali, i nostri terreni sono già definiti agricoli nelle carte, nei mappali". Calderoni si sofferma poi sulla montagna di cereali che arriva ai porti. "Sempre grazie alle associazioni di categoria è stato introdotto il Granaio Italia, sistema di monitoraggio telematico delle giacenze di cereali. L’obiettivo è quello di impedire che il nostro grano vada a finire in un calderone con i chicchi da tutto il mondo. Non è facile, ma nessuno qui arretra". Paolo Cavalcoli è il direttore di Confagricoltura. "Il settore dei ceraeli manifesta forti criticità, mi auguro che non si sia arrivati ancora al punto di abbandonare i terreni perché non rendono. Siamo passati da un periodo, quando c’era il Covid, durante il quale grano e mais davano buoni rendimenti alla difficile situazione attuale. Adesso, per essere chiari, produrre grano, produrre cereali non è remunerativo. Questo va detto". Stefanati ha tolto il coperchio ad una situazione drammatica, il grano quotato in borsa come fosse petrolio o diamanti. "Ma dobbiamo anche interrogarci su quello che è successo – precisa Cavalcoli –. Adesso siamo invasi da cereali ogm, tutti li producono tranne noi. E così l’Italia, solo per una battaglia ideologica, ha perso questo treno. E’ stato dimostrato che è una grande panzana, una bufala sostenere che gli ogm fanno male. Ogm vuol dire maggior produzione per ettaro, più difese dalle malattie, meno necessità d’irrigare. Con il via agli Ogm l’Italia oggi produrrebbe di più, a costi più bassi, saremmo più concorrenziali. Sono scelte sbagliate, che prima o poi si pagano".