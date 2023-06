Grano e pane, oggi sono una festa Porte aperte in via Montebello

Oggi, alle 10.30, festa del grano e del pane al mercato coperto della Coldiretti in via Montebello 43. È alla base della nostra alimentazione ed in queste giornate estive è in svolgimento la mietitura. Protagonista è il grano ed i prodotti che se ricavano, a partire dalla farina, con cui ottenere pane, pasta, pizza, focacce e tante altre preparazioni che da millenni accompagnano la dieta dell’uomo. Oggi al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara sono in programma iniziative di conoscenza e divulgazione del grano e dei suoi derivati, coinvolgendo in particolare i bambini. Dalle 10.30 alle 12.30 nell’area dedicata ai più piccoli laboratorio dedicato a colorare con le spighe di grano, coniugando le sensazioni tattili della spiga al risultato artistico della combinazione di tratti e colori usandola come pennello. Dalle 11.30 alle 13.30 mostra di diversi tipi di grano, di farine e tipi di pane, in primis la “coppia ferrarese”, con consigli per l’uso del grano nella cucina ferrarese a cura di Campagna Amica.