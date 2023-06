Graphic novel di Christian Galli a Porto Garibaldi

È frutto della collaborazione tra Informagiovani, Biblioteca Muratori e Centro Adolescenti della coop.Girogitorondo l’appuntamento letterario in programma per domani pomeriggio, alle 16.30, presso la sala emeroteca del Centro Informagiovani di Via Teano 3 a Porto Garibaldi. L’autore Christian Galli presenterà il suo graphic novel "Menta", un romanzo a fumetti che affronta una storia di crescita, un percorso di accettazione del lutto e di superamento delle proprie paure che mette al centro il valore dell’amicizia e degli affetti. Il volume, edito da Tunuè, si rivolge come target privilegiato ai giovani, ma appassiona anche gli adulti, amanti del graphic novel, e per le tematiche affrontate anche educatori e insegnanti. L’iniziativa è libera e aperta a tutti.

Candida Cinti