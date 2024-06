Gratta e vince 100mila euro. Grande festa in tabaccheria

‘Premi stellari’ a Pontelagoscuro, vinti 100milioni al gratta e vinci. Una mattina davvero fortunata quella di un cittadino del posto, che alla tabaccheria di Giovanni Felletti e Graziana Zappaterra in via Venezia a Pontelagoscuro ha centrato la schedina vincente. I numeri sono stati 18,30,47, 56, 16 e 49, un gratta e vinci dal costo di 10 euro, giocata nelle prime ore del mattino di giovedì acquistato dal distributore automatico posto all’esterno della tabaccheria. Una volta preso è salito in macchina, dopo aver ‘grattato’ tutti i numeri ecco la piacevole sorpresa e scoperta di aver vinto l’importante somma di 100mila euro. Soddisfazione anche per il titolare della tabaccheria Giovanni Felletti.

