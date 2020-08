Mirabello (Ferrara), 9 agosto 2020 - Chi di noi non ha pensato o tentato la fortuna almeno una volta nella vita, comprando un ‘Gratta e vinci’? Un gesto così semplice e a volte fatto tanto per fare, ha invece cambiato la vita a un uomo che ieri ha vinto mezzo milione di euro. Il colpaccio è stato realizzato alla Tabaccheria Ghelfi, dove già in passato sono state registrare importanti vincite. "Era metà mattina quando questo signore è entrato e ha avuto la bella sorpresa – racconta Andrea Ghelfi, uno dei titolari della tabaccheria mirabellese – si tratta di un cliente occasionale che è entrato in negozio e mi ha chiesto un biglietto del ‘Miliardario’ da 10 euro. In modo molto casuale, ne ho preso uno e gliel’ho consegnato.



E’ stato davvero baciato dalla fortuna. Era il suo giorno evidentemente". L’uomo, di mezza età, dopo aver preso il biglietto, si è spostato di qualche metro dal banco per ‘grattare’ e in pochi secondi ha scoperto il colpo grosso. "Che reazione ha avuto? Più di incredulità che euforia, quasi come non fosse vero – prosegue Ghelfi – quando mi ha mostrato il biglietto ci abbiamo guardato insieme un paio di volte, poi l’ho messo nella macchina che ha confermato la vincita da 500.000 euro".

Un bacio, raro, da mezzo milione di euro che la dea fortuna ha assegnato a Mirabello. "Di questi biglietti da 500.000 euro, ce ne sono 4 ogni 32 milioni di biglietti – spiega –: è stata una bella botta di fortuna, ma ogni tanto ci vuole. A noi fa piacere perché di grandi vincite se ne parla sempre ma senza vederle. Questa volta però l’avevamo davvero tra le mani, e dimostra che i ‘Gratta e vinci’ buoni ci sono dappertutto: basta solo prenderli...". Gioia dunque, anche per i titolari di una ricevitoria, come detto, in quanto a vincite ha già fatto registrare più volte ottimi risultati. "Anche noi abbiamo avuto tanta soddisfazione, perché dimostra ancora una volta che questi biglietti ci sono, e poi vincite così infondono ulteriore fiducia – conclude Ghelfi –: i soldi vinti non li incasserà ovviamente in tabaccheria. Una cifra così grossa, infatti, va trattata direttamente con le banche. Basta andare in qualsiasi sportello di Banca Intesa, istituto convenzionato con il Monopolio di Stato. Non è la prima volta che facciamo vincite importanti. Già in passato abbiamo avuto vincite anche al Superenalotto di un certo livello, una volta con un 5 da 160.000 euro, un’altra volta da 89.000 euro, un terno da 40.000 euro, un altro ‘Gratta e Vinci’ da 10.000 euro. Ma questa è la vincita più importante. A quanto pare, questo, è un luogo fortunato".