"Gravi episodi in centro, siamo molto preoccupati"

In una nota congiunta tra Comune e Confcommercio Ferrara, queste le dichiarazioni del cittadino centese sugli episodi accaduti nell’ultimo periodo.

"Vogliamo esprimere – commentano ad una voce Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e Silvia Pedriali, presidente della locale delegazione della nostra Associazione – la profonda preoccupazione della nostra base associativa per il ripetersi in pieno centro storico a Cento di gravi episodi che vedono protagonista un soggetto già ben noto alle forze dell’ordine: atti osceni, aggressioni, ingiurie, minacce sempre più preoccupanti nelle quali incappano cittadini e commercianti, che hanno la sventura di incrociare questo individuo. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a quanti sono stati di vittime di questi incresciosi episodi. L’escalation, già a partire dal mese scorso, ci ha visto prendere contatti immediati con la Prefettura, il Comune e le forze dell’ordine locali e provinciali – con le quali esiste un rapporto di collaborazione istituzionale costante – per esprimere lo stato di inquietudine, e la frustrazione di una comunità, quella centese, che chiede un intervento risolutivo".

Alle parole del presidente Amelio e della presidente Pedriali fa seguito il sindaco Edoardo Accorsi, che commenta: "Mi unisco alla solidarietà nei confronti delle persone che subiscono e vivono questa situazione, ogni giorno le incontro e ci parlo sotto i portici. È una situazione che stiamo seguendo, con grande attenzione, sin dai primi giorni nei quali questo cittadino ha iniziato a mettere in campo comportamenti gravi e preoccupanti. Come amministrazione abbiamo messo in campo tutte le azioni che sono nelle disponibilità di un Comune, così come abbiamo posto la questione negli organismi provinciali deputati alla gestione di queste situazioni.

Il lavoro e il confronto con Prefettura, Questura e Forze dell’ordine è costante e quotidiano, ma non posso che condividere le preoccupazioni dei cittadini, che sono anche mie, sulla necessità di trovare un modo per intervenire con decisione. Ho avuto, in queste settimane, diversi contatti con il presidente Confcommercio Ferrara Marco Amelio, per ascoltare le preoccupazioni dell’associazione e dei suoi associati e per condividere la situazione con aggiornamenti costanti. È evidente che esiste un tema di normativa nazionale carente per gestire situazioni gravi, preoccupanti e complesse come queste. Queste lacune si scaricano sulle spalle dei cittadini, dei commercianti, delle comunità e degli amministratori, e questo non è accettabile. Voglio però ribadire che come sistema istituzionale stiamo facendo tutto quanto nelle nostre possibilità per intervenire".