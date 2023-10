"Gravi notizie dal mondo e piccoli risparmi in tasse. Aspettando la riforma"

Caro Carlino,

le piaghe d’Egitto erano dieci. Le piaghe di oggi, sono, per ora, sei: il virus, la guerra della Russia all’Ucrania, la crisi energetica, l’inflazione, l’emergenza climatica, l’aggressione di Hamas ad Israele, quindi... coraggio! Ma in questo disastro mondiale , in Italia c’è una piccola consolazione: il governo ha ridotte le tasse, per redditi modesti, quelli sotto i 50.000 euro. Ci sarà un risparmio di circa 260 euro. Altra piccolissima buona notizia il canone RAI diminuirà di 20 euro. Quindi un risparmio di 280 euro complessivi circa, è cosa da giudicare seriamente positiva, perchè la diminuzione delle tasse è cosa rarissima in Italia. Peccato che la diminuzione delle tasse per ora vale solo per il 2024, in attesa della riforma del fisco e poi… (non si può fare tutto)! Un saluto,

Pasquina Ferrari

* * *

UN’ECCELLENZA A CONA

Caro Carlino,

vorrei dire per chi non lo sapesse che a Cona abbiamo eccellenze:

il direttore del reparto di neurochirurgia professor Michele Alessandro Cavallo. Prima di conoscere questo reparto e il suo direttore, mi sono rivolta a diversi medici per un problema di non facile risoluzione, che mi hanno consigliato, sia per la professionalità che per le strumentazioni dell’ospedale, il professor Cavallo. Quest’ultimo, non ha avuto nessuna difficoltà a fare l’intervento e in tre giorni ero già a casa. Vista la professionalità, ho chiesto se nel suo reparto si poteva operare anche il neuroma di Morton (operata diverse volte perché recidiva, ma mai risolto veramente, al punto che i medici si rifiutavano di operarmi ancora), il professor Cavallo non ha fatto domande, dopo qualche giorno sono stata chiamata dall’ospedale e di nuovo operata e dopo tre ore ero già a casa senza dolori. Grazie professore, lei è l’eccellenza di cui Ferrara aveva bisogno.

Massarenti T.

* * *

POLEMICHE SU FERIS

Caro Carlino,

troppe polemiche per un progetto di riqualificazione della ex caserma del Friuli. Ora vogliono il coinvolgimento del cittadini. Ma non si ricordano quante firme per evitare il trasferimento del Sant’Anna a Cona? E cosa è servito? A nulla. L’ospedale ora è là. Io credo che la riqualificazione di quell’area sia indispensabile e per mio conto è un bel progetto. Siamo a due passi da palazzo Schifanoia e lasciare tutto quel degrado è veramente assurdo.

M. Fantini