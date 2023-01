Gravi problemi dopo l’operazione "Non fu colpa dell’equipe medica"

di Cristina Rufini

"Nessuna responsabilità da parte dei sanitari che eseguirono l’intervento chirurgico". Non solo. "Le conseguenze post-operatorie non potevano essere evitate". In sintesi, nessuna responsabilità dei medici dell’ospedale di Cona che facevano parte dell’equipe che si era occupata dell’intervento chirurgico per togliere alcuni calcoli al pancreas. Le conseguenze posto operatorie lamentate dal paziente – pancreatite e infezioni varie – non sono da imputare a errori commessi durante l’intervento chirurgico, né al successivo operato dei medici. Lo ha definitivamente stabilito la Corte di Cassazione che di recente ha respinto il ricorso presentato dal paziente. Si tratta di una decisione della sesta sezione civile della Suprema Corte che ha rigettato il ricorso alla sentenza della Corte di Appello di Bologna con cui era stato negato il risarcimento dei danni chiesto, pari a 143.021 euro.

Gli ermellini, dopo aver ricostruito la vicenda giudiziaria, sottolineando anche la già avvenuta archiviazione della causa penale per l’ipotizzata colpa medica, hanno evidenziato nelle quattro pagine di motivazioni che la relazione peritale disposta proprio nell’ambito nelle indagini penali aveva "acclarato l’assenza di responsabilità dei sanitari e la non evitabilità delle complicanze che avevano colpito il paziente". Respinta anche un’altra contestazione sollevata dall’uomo, cioè di non essere stato debitamente informato delle conseguenze dell’intervento chirurgico. In realtà, anche su questo aspetto delle contestazioni, i giudici della Corte di Cassazione hanno sostenuto come nella pratica fossero presenti tutti gli atti relativi all’acquisizione del consenso informato.

Nelle carte del processo di secondo grado, infatti, fu sottolineato dalla Corte che il consenso era stato raccolto sia per l’esame endoscopico che per l’intervento chirurgico e che, in ogni caso, il paziente nell’appello non aveva dimostrato di avere opposto un rifiuto al trattamento chirurgico cui fu sottoposto.

Il ricorrente, infine, è stato condannato dalla Suprema Corte a pagare tremila euro di spese di giudizio a favore dell’Azienda ospedaliera , oltre ad accessori e altre spese generali relative alla causa.