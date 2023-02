Caro Carlino,

in Italia, nell’arco di meno 20 anni, le nascite sono diminuite di un 31%. I concepimenti si sono ridotti anche a causa degli effetti della pandemia. Fino a 20 – 30 anni fa, il calo della natalità riguardava soprattutto i figli successivi al primo, adesso i dati dimostrano che le coppie, soprattutto quelle giovani, hanno difficoltà anche a formare una nuova famiglia. L’allarme non riguarda solo la denatalità, ma il boom di mamme che lasciano il posto di lavoro per occuparsi dei figli. Molto spesso sono le donne al primo figlio che gettano la spugna, perchè non riescono a conciliare lavoro e famiglia. Fra le ragioni delle cessazioni dei rapporti di lavoro delle donne c’è la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura dei figli per ragioni legate alla mancanza di servizi di cura, cui si lega l’assenza di parenti di supporto. Auspico ci possa essere un’inversione di rotta, serve un cambiamento di mentalità interno alle famiglie e un miglioramento dei servizi per l’infanzia, attraverso la quale le donne possano avere pari opportunità.

Antonio De Marco

* * *

LE GIUSTE RAGIONI

DEL CARCERE DURO

Caro Carlino,

in questo periodo ci sono certi mezzi d’informazione che rilevano come certi delinquenti stanno soffrendo lo stato di carcerazione; da anarchici a mafiosi. Ed il governo poi è considerato, da certe opposizioni, come fascista; e stanno fomentando le proteste di certe organizzazioni estreme. C’è più evidenza per i delinquenti che per le vittime e le loro famiglie che hanno subito i crimini. Io sono schifato da queste cose e penso che pur rispettando i diritti umani il carcere duro ed isolamento deva esserci per certi individui; altrimenti la delinquenza crescerà sempre di più come sta già avvenendo. Grazie,

Un onesto cittadino