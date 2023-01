"Grazie a chi mi ha soccorso dopo una caduta"

Caro Carlino,

mercoledì 4 gennaio alle 16.45 per via del fondo sconnesso del marciapiede del ponte della Pace sono precipitato a terra ferendomi il naso. Voglio con questa mia ringraziare pubblicamente le signore, che purtroppo non conosco, che mi hanno soccorso con la massima solerzia, fornendomi di numerosi fazzoletti di carta per contenere l’abbondante epistassi, oltre al sangue della ferita. Mi hanno colpito la loro gentilezza e capacità di conforto e incoraggiamento. Devo inoltre ringraziare il signore che generosamente mi ha portato a casa con la sua automobile. Pensare di vivere in una città con simili concittadini è davvero motivo di conforto e di orgoglio.

Purtroppo non posso dire altrettanto del Pronto soccorso, non perché non sia stato trattato con attenzione e gentilezza, ma per le dieci ore di attesa prima di essere visitato, nonostante il codice azzurro che al triage mi avevano assegnato. Il fatto è che in questa città se non vai al Pronto soccorso di Cona non ci sono alternative.

Comunque della brutta avventura mi resta il piacere di avere incontrato delle persone davvero speciali che mi hanno spontaneamente fornito il primo soccorso. Grazie ancora.

Giovanni Fioravanti