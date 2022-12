"Grazie a Meloni arriva lo sconto nella bolletta"

Alessandro

Balboni *

La prima legge di Bilancio del Governo Meloni avrà un impatto importante su migliaia di famiglie ferraresi. Prevede l’estensione delle agevolazioni in materia di Iva per la fornitura di servizi di teleriscaldamento. Questa scelta si traduce in un abbassamento dell’aliquota Iva dal 10% al 5% sui consumi stimati o effettivi del periodo gennaio-marzo 2023. Era da tempo che si aspettava un intervento in questa direzione. La scelta del Governo Draghi di un’Iva agevolata sul metano ma non sul teleriscaldamento era incomprensibile e danneggiava i cittadini che avevano scelto una soluzione più ecologica per scaldare le proprie case. Oggi, grazie al Governo Meloni, è stato corretto questo errore e le migliaia di famiglie ferraresi allacciate al teleriscaldamento potranno vedere già nei prossimi mesi una riduzione sensibile delle bollette. Questo abbattimento dell’Iva unito alle misure adottate da Hera su nostra sollecitazione per introdurre un prezzo fisso sulla componente geotermica della tariffa teleriscaldamento, avrà un risultato positivo, riducendo i costi del riscaldamento di casa. Ringrazio i parlamentari di Fd’I Malaguti e Balboni per aver sollecitato questa misura.

* assessore all’Ambiente