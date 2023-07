"Grazie al basket valorizzeremo la nostra Cento"

Prima l’annuncio che il marchio Baltur darà il nome allo storico PalaBenedetto, da decenni la casa della pallacanestro centese, poi i veli tolti al primo sponsor, ieri mattina, ed oggi il via alla campagna abbonamenti, che verrà dato nella sede di Baltur dal presidente Gianni Fava.

Insomma, pochi giorni per rendere ancora più forte e solido il progetto della Benedetto XIV Cento, ormai una realtà consolidata in un campionato come quello di A2 di basket, che ogni anno alza il livello delle competitor, ma che non sfigura e anzi regge il confronto togliendosi anche lo sfizio di sgambettare talvolta qualche formazione più blasonata.

Per questo la notizia dell’annuncio del primo sponsor resa nota ieri mattina dalla società biancotossa, dopo settimane nelle quali le voci avevano iniziato a diffondersi vorticosamente, è doppiamente soddisfacente, perchè getta le basi e lo fa anche in ottica futura, per non essere una meteora a questi livelli e far sì che le qualificazioni ai playoff degli ultimi due anni non restino dei casi isolati nelle stagioni a venire.

Di cosa parliamo esattamente?

Dell’annuncio che il Gruppo Sella, uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, sarà il nuovo main sponsor biancorosso.

Dalla prossima stagione, quella che scatterà col raduno immediatamente dopo Ferragosto, il marchio Sella apparirà quindi sulle maglie da gioco, sul materiale tecnico e nel palazzetto, legandosi al nome della Benedetto XIV per dare vita alla “Sella Cento”.

"Sono felice di poter annunciare questo accordo, così importante per la nostra società – ha commentato il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava –. Il Gruppo Sella è da oltre 450 anni sinonimo di serietà, di innovazione e di intraprendenza, valori che la Benedetto XIV, ogni giorno, porta con sé tanto sul campo da gioco quanto nella comunità di Cento, sui territori limitrofi ed in tutta Italia. Il Gruppo Sella ha come obiettivo quello di generare un patrimonio non solo economico, ma anche in termini di valorizzazione del territorio, della comunità e del talento: questi obiettivi ci accomunano e rendono il Gruppo Sella il partner ideale per la Benedetto XIV".

Solidità e valorizzazione del territorio sono le parole chiave di una realtà che ogni anno allarga la sua base di sponsor e che ha capito da tempo che per garantirsi un futuro ai piani alti bisogna ampliare sguardi e orizzonti ben oltre piazza Guercino. Una ricetta che ora, col Gruppo Sella al proprio fianco, ha dimostrato di essere vincente.

Mauro Paterlini