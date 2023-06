"Grazie al notaio per la donazione alla Fondazione Ado"

Caro Carlino,

desidero ringraziare vivamente il notaio Mario Coccioli, per aver voluto onorare la memoria di mio marito, prof. Gabriele Cantoro, suo caro compagno d’infanzia, con una generosa offerta alla Fondazione Ado, che aiuterà a sostenere la Fondazione stessa, offrendo assistenza gratuita alle persone con neoplasie o con malattie croniche degenerative invalidanti.

Maria Cantoro

* * *

Troppi irregolari

Lo Stato dov’è?

Abusivi, irregolari, senza fissa dimora e si potrebbe continuare... Qualche anno fa, ma poi non tanto, mi trovavo a Firenze, appena sceso dal treno insieme a mia figlia. Lo spettacolo che ci trovammo di fronte fu uno scempio abominevole di sporcizia, bivacchi, persone di non si sa di quale provenienza fossero, insomma l’avventura di solo andare in un bar per un caffè era per noi improba, direi inquietante, pericolosa. A distanza di anni, ahimè, nulla è cambiato, anzi, la soglia del semplice pudore è ampiamente superata. E alla luce di quello che a Firenze, come in tantissime città italiane, avviene ogni giorno, sottolineo ogni giorno, mi pongo una domanda. Perché? A che serve pagare regolarmente ogni risma di tasse, comportarsi onestamente, rispettare le leggi di uno Stato assente, colpevole, addirittura recidivo, “nemico”, spiace dirlo, delle persone oneste?

Saverio Mosca

* * *

Villa della Mensa,

manca manutenzione

Bella ma trascurata la via Magnanina a Sabbioncello san Vittore che porta a Villa della Mensa. Questa bellezza importante per la storia di Copparo e Ferrara ( e Sabbioncello stesso) è oggetto di un rilancio da condividere da parte del Comune di Copparo. Evidente è invece la mancanza totale di manutenzione. Cosa serve ristrutturare le nostre bellezze antiche se per raggiungerle dobbiamo vedere questo stato di cose. Sarà la stessa cosa per il panoramico percorso ciclopedonale che è pensato proprio per raggiungere questo luogo?

Andrea Finotti