"Grazie al ragazzo che ha salvato una cagnolina"

Caro Carlino,

in merito all’articolo sull’encomiabile salvataggio del cagnolino Pedro da parte dei vigili, vorrei ringraziare pubblicamente anche quel ragazzo che mercoledì 11 giugno scorso alle ore 18 circa ha sicuramente salvato la vita ad una piccola cagnolina bianca che, scappata da chissà dove, correva verso la strada senza permettere alla ragazza che l’aveva individuata di prenderla. La cagnolina, proveniente da via Cisterna del Follo, si è precipitata a tutta velocità verso Alfonso D’Este dove, tra l’altro, in quel momento c’era un gran traffico anche a causa di un incidente tra un’auto e una moto. Tutti impegnati a guardare l’incidente, ma per fortuna un ragazzo è riuscito a strapparla dalla strada dove avrebbe fatto sicuramente una brutta fine e a portarla in salvo. La cagnolina, spaventatissima, si è subito rasserenata tra le braccia del ragazzo che non finiva di accarezzarla. Spero che quel ragazzo legga la mia lettera e i ringraziamenti di tutti noi che abbiamo a cuore la vita dei nostri compagni a quattrozampe. Ho saputo dal canile comunale che è stata rintracciata la proprietaria e la cagnolina è tornata a casa. Grazie, grazie, grazie sconosciuto ragazzo! Grazie anche alla redazione per la pubblicazione.

Odette Piola