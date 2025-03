"Grazie alla Polizia per disponibilità e prontezza"

Caro Carlino,

desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Polizia per la disponibilità e la prontezza dimostrate in occasione di una segnalazione fatta da me ieri. Preoccupato perché da due giorni non riuscivo a mettermi in contatto telefonico con un caro amico residente in provincia di Treviso, ho chiesto aiuto, temendo il peggio. Grazie alla vostra tempestiva risposta, siete intervenuti direttamente presso l’abitazione dell’amico, accertandosi che stesse bene. Fortunatamente, il problema era dovuto semplicemente al cavo del telefono scollegato, ma il vostro intervento ha permesso di risolvere rapidamente ogni dubbio e di rassicurare chi era in apprensione. Vi sono profondamente grato per la vostra professionalità, umanità e dedizione al servizio dei cittadini. Con stima e riconoscenza,

Eridano Battaglioli

* * *

SPAL, SBAGLIATO CONTESTARE I GIOCATORI

Caro Carlino,

affinché la Spal non retroceda in D, i suoi tifosi non devono contestare con violenza contro i giocatori. Bisogna sostenere fino alla fine la squadra. Dobbiamo arrivare ai playout perché rischiamo anche di retrocedere direttamente se continuano le sconfitte in serie. Per questo grido: forza Spal! Grazie per la pubblicazione,

M. Fantini