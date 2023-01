"Grazie Marco, profondo conoscitore del nostro territorio"

Caro Carlino,

Il 4 gennaio ci ha lasciati Marco Bondesan, carissimo amico e compagno di viaggio in questa lunga esperienza di Cds di cui era socio. Alla moglie Luisella, ai figli Alessandro e Marcello sentite e affettuose porgiamo le condoglianze dell’associazione Cds Cultura OdV. Lo ricordiamo appassionato conoscitore del territorio ferrarese, passione che ci ha trasmesso attraverso i tanti contributi scritti per l’Annuario Socio-Economico Ferrarese. Ci mancherà la sua capacità di spiegare e raccontare con semplicità le complessità del nostro territorio, tra terra e acqua, con fiumi ‘pensili’ e terreni sempre in bilico; ci mancherà la sua conoscenza dei fenomeni alla base del riscaldamento terrestre attraverso la quale era in grado di prevederne gli effetti indicando i possibili interventi correttivi e resilienti. Lo ricordiamo per i suoi molteplici interessi culturali, scientifici e politici, frequentatore e animatore di tante iniziative, per la determinazione con cui assumeva posizioni non sempre accomodanti. Sappiamo che dobbiamo anche a lui, alla sua determinazione e competenza, alla sua volontà di ‘assumersi la responsabilità’ se oggi molta parte del territorio ferrarese è tutelato attraverso il Parco del Delta o se esistono ancora le Dune di Massenzatica. Ci mancheranno i suoi racconti di quei momenti difficili, la storia vissuta da protagonista controcorrente che sapeva vedere il futuro per poter agire nel presente. Lo ricordiamo come scrittore che pur affrontando argomenti diversi, come in ‘Jolanda’ (un ricordo della sua infanzia) o ‘Gatti Alieni e altri racconti’ (un sogno) non trascurava passaggi di approfondimento culturale e scientifico accanto ad un modo ironico e leggero di descrivere e raccontare. Ed è da questo libro, dal racconto ‘Si può morire più di una volta?’ che stralciamo i passaggi finali: "… C’è invece qualcosa che mi angoscia veramente: è il timore che la fine dell’umanità, forse la fine di tutta la vita sulla Terra, possa avvenire proprio per colpa degli uomini. L’idea che tra qualche tempo i miei nipoti, o i nipoti dei miei nipoti, si rendano conto di non avere più scampo, che per loro il futuro non esiste più, e si accorgano che il momento in cui è stato superato il punto di non ritorno risale proprio alla mia generazione. (...) Spesso mi viene rivolta questa domanda: ‘ma servirà a qualcosa il nostro sacrificio?’ ‘Non so – rispondo – tu fa quel che devi, accada quel che può!’". Grazie Marco per quel che ci hai donato; cercheremo di fare "quel che dobbiamo".

Associazione Cds Cultura