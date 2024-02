"Grazie per aver salvato il gattino"

Si alzano dai cittadini di Bondeno i ringraziamenti all’autista della Tiper e ai Vigili del fuoco volontari di Bondeno e arriva anche la vera storia di quanto è accaduto sabato scorso, in una vicenda che unito tanti permettendo di salvare un gatto. Quando il pullman è arrivato il gatto era già stato investito precedentemente da un’auto che si era dileguata. Non è stato affatto il pullman a travolgerlo. "Il gatto, dopo essere stato investito da una macchina, era in mezzo alla strada, immobile, come se fosse morto – racconta Paola Arveda che è stata la prima a soccorrerlo –. Mi sono fermata, ho visto che era vivo e mi guardava con quegli occhi azzurri. Allora ho iniziato a fare segno alle macchine di rallentare. Ho rischiato – ammette - ma amo gli animali talmente tanto che in qualsiasi modo cerco di aiutarli".

cl.f.