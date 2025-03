"Grazie per la domanda". Tra riflessioni e risate

Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, arriva oggi alle 21 al Teatro Nuovo con lo spettacolo "Grazie per la domanda". "Ferrara per me è stato uno dei momenti più significativi della mia carriera, sono stato uno degli speaker al Tedx Ferrara, uno dei primi eventi dopo la pandemia".

Torna con ‘Grazie per la domanda’. Perché questo titolo?

"Perché è proprio ciò che si dice quando in realtà nessuno fa nessuna domanda, ma se ne vuole parlare. Prende spunto dal fatto che ho iniziato ad andare in psicoterapia, è uno spettacolo abbastanza personale, dove parto dalla mia esperienza e i motivi per cui sono andato in terapia. E’ anche uno spettacolo molto divertente, mix tra comicità e riflessione".

C’è un messaggio per il pubblico?

"Il mio invito a chi viene a vedere lo spettacolo è quello di guardare ciò che veramente conta per loro e concentrarsi su quello lasciando perdere le ansie di successo".

Da Instagram al palco teatrale, come ha vissuto questa evoluzione artistica?

"In modo spontaneo. La mia presenza sui social è stata quasi casuale, ma poi mi ha permesso di fare teatro, lo desideravo da anni. L’avevo fatto al liceo, era il mio sogno, ma ho seguito un’altra strada: giurisprudenza. I social mi hanno permesso di tornare lì. E ogni volta che vedo tutte le persone che mi seguono, passare dal virtuale al reale, dal mondo digitale a uno spazio fisico come il teatro, è una grandissima emozione"

Meglio il teatro o i social?

"I social accorciano le distanze e permettono di instaurare un dialogo diretto, quotidiano. In teatro, invece, arrivi sul palco, dici qualcosa, e hai subito la risposta dal vivo delle persone"

Ha lasciato un lavoro in un’azienda per inseguire questo sogno. Perché?

"Credo che ci sia stata una dose di inconscienza. Non avevo davvero calcolato tutto e mi sono buttato. Credo sia stato anche un atto di coraggio. Famiglia e molti amici pensavano che avrei intrapreso una carriera nell’ambito legale, ma ho deciso di non seguirla entrando nel mondo delle aziende servendo le polpette in un negozio Ikea. Credo che il coraggio sia derivato dal saper ascoltare la propria pancia. Il teatro mi fa stare molto meglio rispetto a lavorare in azienda".

Laura Guerra