Grazielle, al via una pedalata goliardica

Domenica si terrà la prima edizione ferrarese della ‘carica delle Grazielle’, manifestazione promossa da Uisp Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara. Alla presentazione del programma sono intervenuti l’assessore allo sport Andrea Maggi, la presidente di Uisp Ferrara Eleonora Banzi, la organizzatrice dell’iniziativa Silvia Zannini. "L’importanza e la novità nel panorama della mobilità – ha spiegato Maggi – non solo al femminile che ha rappresentato per un’intera generazione di giovani, adolescenti e poi adulti la nascita nel 1964 della Graziella, una delle prime bici pieghevoli. Una giornata che sarà all’insegna dell’allegria, della stravaganza di Graziella e ciclista. Grazie quindi a Uisp e organizzatrici per aver saputo realizzare una nuova proposta per un modo sano e attivo di vivere il tempo libero all’aria aperta". La partenza alle 9.30 alla Casa del Boia, corso Ercole I d’Este per una pedalata goliardica e non competitiva, fuori dagli schemi sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per il mezzo datato. "Si tratta della prima edizione – aggiunge Eleonora Banzi – per un appuntamento che come Uisp non potevamo sottrarci di sostenere. E’ un appuntamento non competitivo aperto a tutti". Il percorso si snoderà per 45 km a ritmo lento su strade secondarie attraverso le campagne e costeggiando il Po. Ci saranno punti ristoro a Malborghetto, Castello di Fossadalbero e Pescara, con il coinvolgimento di alcune aziende agricole. Il ritorno a Ferrara dove ci sarà un ulteriore ristoro finale all’arrivo al Palazzo Roverella. Si concluderà l’evento con pizza party, musica dal vivo e premiazione dell’abbigliamento più simpatico e strano, oltre altri premi all’originalità. Gli iscritti sono arrivati a 100, ma ci si potrà iscriversi anche sul posto domenica. Saranno presenti gruppi da Genova, Imperia, Firenze, Milano e Belluno.

Mario Tosatti