Greco e latino, premiati per le traduzioni gli studenti del Cevolani

Dopo i tre giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Pascoli che hanno ottenuto eccellenti risultati nella matematica, continuano le soddisfazioni per i ragazzi delle scuole centesi stavolta grazie a due studenti del Liceo ‘Cevolani’, premiati al Certamen Carolinum. Oggi infatti, alle 10.30, nell’Aula Magna del Liceo Muratori di San Carlo di Modena, si terranno le premiazioni del Certamen Mutinense Carolinum "Francesca Meletti". Tra gli studenti convocati ci sono infatti anche due alunni della scuola superiore centese: Thomas Spiga, di IV C, e Margherita Sassoli di V C. I due ragazzi hanno partecipato rispettivamente alla prova di traduzione dal greco per il quarto anno ed a quella di traduzione dal latino per il quinto. Thomas Spiga ha tradotto e commentato un brano di Lisia, dall’orazione Contro Eratostene, mentre Margherita Sassoli sik è cimentata in un passo di Cicerone. I ragazzi dunqque oggi avranno la soddisfazione di vedere premiato il loro risultato, frutto di un impegno costante nello studio che gli è valsa questa speciale menzione spiccando al concorso. "Ad entrambi vanno i nostri complimenti ed auguri - dicono dalla scuola - orgogliosi per questta importante convocazione". Il Liceo fa inoltre sapere che Margherita Sassoli, si è anche classificata terza alle gare regionali delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, dopo aver partecipato alla prova della Sezione C: Civiltà classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà greco-latina. "A lei, ancora una volta, i nostri complimenti - conclude la scuola - un’’altro bel risultato che si aggiunge".

l.g.