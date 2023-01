Green economy, il Seeds di Unife è tra i primi 25 in tutta Italia

Il centro di ricerca Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) dell’Università di Ferrara si aggiudica tra i primi 25% in Italia tra i ricercatori di economia. Un risultato - spiegano dal Centro Interuniversitario – che dimostra il lavoro svolto dagli atenei coinvolti del centro e loro ricercatori nello studio di risultati che possano sostenere vari stakeholder verso la sostenibilità ambientale e l’applicazione di strategia di economia circolare". Seeds nasce con l’obiettivo di operare per definire i programmi di ricerca per la realizzazione di pubblicazioni, l’organizzazione di seminare e convegni con rilevanza internazionale in collaborazione con più Università. Come spiegava già nel 2013 alla nascita del centro, Massimiliano Mazzanti, il direttore del dipartimento di economia & management dell’Università di Ferrara – che coordina Seeds – il centro vuole "promuovere la sostenibilità del consumo e nella produzione e l’analisi di progetti che possano coinvolgere l’uso e gestione delle risorse naturali, ma non solo". Esso ha come obiettivo di collaborare direttamente con le imprese, istituzioni pubbliche e organizzazioni nel mondo civile.

I principali campi di azione sono la politica ambientale, l’economia dell’innovazione, l’economia e la politica dell’energia, la valutazione economica mediante tecniche di preferenza dichiarata, la gestione e la politica dei rifiuti, il cambiamento climatico e lo sviluppo. Ora che ci si avvicinano le scadenze previste del 2025 e 2030 per le varie azioni, stabilite dall’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030, necessarie per ridurre l’impatto ambientale, il sostegno del mondo accademico insieme altri stakeholder è fondamentale.

re. fe.