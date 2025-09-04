Griffi e l’arte della redenzione: "Perdersi è il senso del viaggio"

Il ciclo estivo ‘Libri nel Parco’, organizzato da Arci Ferrara e Librerie coop, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e l’associazione culturale 451, chiuderà i battenti con uno scrittore fuori dagli schemi. Oggi, dalle 19 alle 20, torna in città Gian Marco Griffi con il suo nuovo romanzo, ‘Digressione’, edito Einaudi. A presentarlo al parco Pareschi sarà Giulio Mozzi.

Una domanda che non le hanno mai fatto?

"Cosa speri di ottenere con la tua scrittura?".

Risposta?

"Il fatto che un giorno mio figlio legga i miei libri e mi dica ‘mi sono divertito a leggere le tue storie’".

Com’è nata l’idea di questo romanzo?

"Da tanto tempo avevo idea di costruire un posto che fosse mio. Con il mio romanzo precedente avevo iniziato ad abbozzare qualcosa di questo mio Griffi-verso. Avevo la voglia di costruire un labirinto che rappresentasse il mondo che avevo in mente. ‘Digressione’ fa questo".

Un David Lynch della letteratura insomma.

"Lui sicuramente è un regista che mi è sempre piaciuto. Non mi sento come lui, ma è bello riuscire a invitare gli altri nel proprio labirinto. Perdersi in questo dedalo di sentieri diventa il senso del viaggio. Ci si perde, ma sempre avendo un piccolo spiraglio di luce che indica la via, non per forza di uscita".

Se lo dovesse definire con una frase, o parola?

"È un romanzo sulla colpa, sul caos e sul destino. Userei una dicotomia: ‘ordine-disordine’. Nel libro c’è una volontà di disordinare e ordinare il mondo, sia da un punto di vista di senso, sia da un punto di vista linguistico. La lingua diventa strumento di caos e ordine. Altri accostamenti sono anche ‘tragico’ e ‘ironico’".

Qual è stato il filo conduttore che ha tenuto insieme le sue deviazioni narrative?

"In realtà tutte le digressioni – che in questo romanzo non ci sono – sono state costruite apposta per concatenarsi in maniera tale che si annullino. Il cuore della narrazione è tutta una grande digressione. La pluralità di eventi, descritta nel romanzo, è interconnessa e finisce per creare un’unica grande storia, un unico grande puzzle".

Un libro a cui torna sempre?

"Ce ne sono tantissimi. ‘La terra desolata’ di Elliot, ‘Il pasticciaccio’ di Gadda, ‘Ulisse’ di Joyce, ‘Orlando Furioso’. Questi sono quelli che sono stati alla base della costruzione di ‘Digressione’. Amo anche Juan Rulfo".

Ha avuto dei modelli o influenze?

"In Gadda ho ritrovato la stessa visione del mondo. Amo anche i postmoderni, li considero il mio humus culturale. Sono affezionato anche a Buzzati e Fenoglio".

Che opinione ha circa alcuni autori che hanno fatto della digressione uno strumento di stile? Penso a Sterne e a Wallace.

"Una molto elevata. In loro ho trovato tanto. Ma prima di leggere loro ho conosciuto Donald Barthelme, che per me è stato decisivo. Mi hanno segnato molto anche Queneau e i poeti italiani".

Quale messaggio si sente di dare?

"‘Siate gentili in questo mondo oscuro’. Il messaggio è che, leggendo il romanzo, spero ci si diverta. La lettura di ‘Digressione’ è primariamente un divertimento. Però è anche un romanzo che affronta il tema della responsabilità e di come un essere umano possa affrontare la colpa e la redenzione. ‘Digressione’ è un romanzo che diventa spaventoso perché porta un messaggio positivo".

Andriy Sberlati