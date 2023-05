Grilanda: "Giunta indietro sugli investimenti"

"Se ci mettiamo nell’ottica di valutare l’efficacia dell’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi sotto l’aspetto degli investimenti, siamo molto indietro su tutti quelli che erano gli investimenti importanti e caratterizzanti, per cui la lista degli obiettivi raggiunti purtroppo è limitata ad alcuni marginali interventi, di carattere manutentivo o talvolta migliorativo del patrimonio esistente". E’ il giudizio tagliente di Marcello Grilanda, a nome di Uniti per Portomaggiore, del bilancio consuntivo, da sempre il momento più importante per valutare l’anno amministrativo trascorso in relazione agli obiettivi che la Giunta comunale si è posta con l’approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno. "Ormai da qualche anno a questa parte stiamo facendo fare una cura da cavallo ai nostri cittadini per coprire il disavanzo di amministrazione creato in precedenza, un ammontare che nel tempo, anche a seconda dell’evoluzione normativa, ha assunto importi variabili ma che in soldoni ha comportato l’assunzione di un debito di circa 6 milioni di euro nel 2015".

Poi una sorpresa: "Si poteva spendere circa un milione di euro in più, dato che questo corrisponde circa al maggior riassorbimento del disavanzo, non una cifra di poco conto per una comunità come la nostra; così, a spanne, sono in media circa 100 euro ad abitante, una cifra che se spesa per investimenti forse poteva dare soluzione immediata ad alcuni problemi urgenti (a Portomaggiore manca totalmente un luogo pubblico per la cultura, per gli incontri pubblici, banalmente)". Secondo il gruppo Uniti per Portomaggiore "c’è una certa lentezza nella riscossione dei crediti (i residui attivi nel bilancio), tale per cui la velocità con cui si riscuotono è poco superiore alla velocità con cui si riformano, per cui lo smaltimento di quei circa 9 milioni di euro all’attivo, importo da cui va detratto il fondo svalutazione (FCDE) di circa 2,9 milioni di euro, restano sempre circa 6 milioni netti". E conclude Marcello Grilanda: "Lo smaltimento dei rifiuti resta un problema. Con un fondo di cassa sostanzialmente invariato a fine anno rispetto a inizio anno (circa euro 4,3 milioni), facciamo fatica a vedere i risultati positivi di quello sforzo titanico cui sono sottoposti i cittadini, dato che restano da rimborsare come FAL (Fondo Anticipazione Liquidità, il famoso debito contratto per ripianare il disavanzo) circa euro 4,8 milioni".

Franco Vanini