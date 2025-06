Grill Park Ferrara trionfa ai supplementari: Campione Opes Banca Mediolanum 2024/25

Il Grill Park Ferrara batte il Bello Immobiliare nei tempi supplementari ed è Campione Opes “Banca Mediolanum” 2024/25. Primo tempo con predominio del Grill Park che è pericoloso due volte su punizione: traversa colpita da Alushi e salvataggio sulla riga degli uomini in barriera. Nella ripresa si moltiplicano le emozioni. Sgargetta ha due grandi occasioni, deviazione sotto porta sul tiro-cross di Sisti, con palla che finisce alta e poi su una girata che termina di poco a lato; tutto sommato a segnare ci va più vicino il Bello Immobiliare con Nutini che prima con lo specchio della porta libero, calcia a lato di piatto da posizione centrale e poi, dopo aver rubato palla a Sisti, il suo diagonale è gestito da Bigoni, il quale poco dopo si deve superare con un intervento in tuffo a terra su una punizione battuta a sorpresa da Nutini che consente a Longhi di concludere a botta sicura. Termina anche il secondo tempo sullo 0-0, si va al supplementare e qui si decide il match. Fallo laterale dalla destra toccato da Sisti per Alushi e bolide dritto per dritto che si insacca sul palo lontano, è il gol che spariglia, vince il Grill Park 1-0.

Nella Finalina primi 15’ che vedono la Giglio portarsi sul 4-0, doppio Gamberini e Ferrari e Celeghini. Per il Ristorantino Sidun ci deve pensare l’inossidabile bomber Ramadan che ne fa 3 di fila, prima del 4-4 di Morina, si va all’intervallo sul punteggio di parità. Nella ripresa, ancora Ramadan a segno di rapina e 6-4 di Caputo. La Giglio si risveglia con la punizione di Gamberini, 5-6, ma sempre da calcio piazzato Caputo fissa il risultato sul 7-5. Sidun lo scorso anno 2°, quest’anno ancora sul podio.

La Finale di Serie A “Giara Assicurazioni” parte con il piede giusto per il Basilico, sinistro all’incrocio di Sisti e 1-0 dopo 50 secondi. Gli Irruentes non si scompongono: pareggiano su azione d’angolo, palla in mezzo di Andreozzi per Marino, il 2-1 lo firma Bernardi a conclusione di una perfetta triangolazione con Pagano e 3-1 con la combinazione Lavoro-Marino-Pagano. Primi 10’ della ripresa di forcing del Basilico, dopo alcune occasioni arriva il 2-3 di Mantovani, lesto a ribadire in rete di punta, una palla vagante dopo la conclusione di Spettoli. La sliding doors è a 10’ dal termine quando il diagonale del possibile pari di Spettoli si stampa sul palo, mentre dall’altra parte Marino scippa palla a Sisti e trafigge Ghesini. C’è gloria ancora per Pagano che da fallo laterale di Lavoro scocca il destro che chiude il match sul 5-2.

L’Osteria Strabassotti vince la Serie B “Edilizia Marchetti”, 2-0 all’intervallo, poi 2-1 e 6-1 finale contro un Bar Duomo privo di molti dei suoi big: Ziosi e Rosini nel primo tempo, Corazza, Zeneli e doppietta di Artioli nella ripresa; di Casaluce su punizione in apertura di ripresa il gol della bandiera del Bar Duomo. Il Carni e Sapori ribalta lo 0-2 iniziale del Tabacchi Levigatura Marmi, vince 10-4 e chiude al 3° posto, doppiette di Vergura, il migliore dei suoi, e Zanforlin e reti di Fantin, Giavara, Boschiero, Gozzi e Mazzola, per il Tabacchi a segno Contestabile, Paris e 2 volte Pirani. Nella Finale Play Off di Serie D la Termogas di rimonta nel secondo tempo, da 0-1 a 2-1 contro il Sushi Tokyo e 3° posto conquistato.