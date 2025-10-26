Griminelli è cittadino onorario. Concerto benefico a Terre del Reno

"Sono emozionato ed onorato, sento molto forte il vostro affetto". Sono queste le prime parole del noto flautista Andrea Griminelli, dopo aver ricevuto la pergamena della cittadinanza onoraria di Terre del Reno. A lui che è uno dei musicisti italiani più amati e riconosciuti nel mondo, il Comune ha infatti voluto dare questo riconoscimento che va oltre la carriera, oltre le note e gli applausi dei teatri: è il grazie di una comunità a un uomo che, nei momenti più difficili, ha saputo esserci. Sia al fianco di Telethon che ieri ha organizzato la giornata ricca anche dell’inaugurazione della sede provinciale a Mirabello nell’ex casello ferroviario e la sera del concerto di Griminelli, ma anche al fianco di Anffas Cocccinella Gialla e durante il post sisma, regalando la sua arte per raccogliere fondi. "Questo per me è un riconoscimento incredibile – ha proseguito Griminelli – sento tanto affetto da parte di tutti e ringrazio sia il comune che Sauro Campioni di Telethon, che ha proposto questa onorificenza. Sono tanti anni che vengo qui a fare concerti e spero di portare ancora per tanti anni altra musica bella per beneficenza, tutti i cuori e tutti i cittadini. Ci sono sempre progetti incredibili e qui, da emiliano in giro per il mondo, mi sento anche a casa".

Lui che ha scelto di mettere anche al servizio della beneficenza, la sua arte elogiata e voluta al fianco anche da Pavarotti e Morricone. "L’ho fatto perché mi sento fortunato – ha detto – Dio mi ha dato veramente tanto nella vita, ho girato il mondo, mi è stato dato questo talento per potermi esprimere ed è una riconoscenza che mi sento di dover dare". Momento importante sottolineato anche dal sindaco di Terre del Reno. "Una giornata storica e indimenticabile – ha detto Roberto Lodi – non è scontato che un artista di fama internazionale sia così al fianco del nostro territorio". Cittadinanza onoraria che oltre a elogiare il suo talento è stata insignita dal Comune ‘per il legame sincero con la nostra comunità testimoniato da una costante presenza e da gesti di vicinanza nei momenti di difficoltà, generosità e alto senso civico’ sottolineando che ‘la sua figura rappresenta motivo di orgoglio per la nostra terra e fonte di ispirazione per le nuove generazioni’. A celebrare l’amicizia e il forte legame con il flautista e Telethon, presente anche Giordana Govoni di Anffas Cento.

Laura Guerra