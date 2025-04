Grisù 451, sei scrittori si sfidano per il premio

Grisù 451, il giorno delle premiazioni. A contendersi il premio i sei finalisti proclamati lo scorso 28 marzo alla Delizia del Verginese.

Dopo tre giorni di incontri letterari, a Grisù 451 - Festival delle Parole, oggi il momento delle premiazioni. "Abbiamo pensato a un concorso dentro il festival già tre anni fa per aiutare veramente gli scrittori a crescere: un giudizio premiante che crediamo porti alle persone quell’energia in più per superare le difficoltà, per aiutare non solo i lettori ma anche gli scrittori" ha detto Canella, presidente del Consorzio Factory Grisù, cui fa eco Paolo Panzacchi, direttore artistico del Festival delle Parole. "Gli autori che sono passati gli anni scorsi per Ferrara li abbiamo poi visti in posti e concorsi prestigiosi o con tirature molto importanti".

Il programma di oggi si aprirà alle 15.30 con le ragazze e i ragazzi del ’Club del libro’ dell’Istituto Carducci che intervisteranno lo scrittore Paolo Regina, presidente della giuria che ha selezionato i 6 finalisti al concorso letterario. I contendenti, proclamati lo scorso 28 marzo alla Delizia del Verginese, sono: Corrado Antani & Ettore Mascetti Il mare non dimentica (Golem Edizioni); William Bavone Il morso del varano (Newton Compton Editori); Manuel Bova Un millimetro di meraviglia (Sperling & Kupfer Editore); Stefano Mazzesi Come asfalto sui prati (Clown Bianco Edizioni); Lorenzo Sartori Il nido del pettirosso (Fazi Editore) e Marina Visentin Aurora (Laurana Editore). La proclamazione del concorso alle 16.30. La giuria, presieduta dallo scrittore Paolo Regina è composta da Anna Mantovani per Antiche distillerie Mantovani – sponsor; Alessandro Canella presidente del Consorzio Factory Grisù; Silvia Balzani, docente di Scienze Umane; Cinzia Brancaleoni, docente di letteratura e scrittura creativa; Denise Dina, libraia; Anastasia Rizzoni, Cidas; Francesca Molesini, vicesindaca di Portomaggiore. Alle 17.30 tavola rotonda guidata da Paolo Panzacchi, si discuterà delle opportunità che la cultura e i festival possono offrire. Accanto al direttore artistico di Grisù 451, Rebecca Bottoni del Ferrara Buskers Festival; Lorenzo Sartori del “Festival Inchiostro”; Marco Belli di “Elba Book Festival” e Amelia Esposito de “Il tempo delle donne”. L’ultimo romanzo alle 18.30 con La montagna nel lago (Giunti) di Jacopo De Michelis che dialogherà con Marcello Bardini. Alle 21.30 il duo formato da Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, "A bad day" tratto dall’album Flawed.