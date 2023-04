Grisù verso una comunità energetica di quartiere

È stato presentato ieri ‘Grisù Energia Blu - Verso una Comunità energetica di quartiere’, un progetto per la riduzione dell’impatto ambientale. Presenti l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, Alessandro Canella, presidente Consorzio Factory Grisù, Matteo Carion in rappresentanza di Cna e Fesvi-Ferrara Sviluppo e Impresa e Daniele de Rosa per Alpaca Società e Arci. "Questo progetto – ha sottolineato Balboni – è a pieno titolo nell’agenda del Comune sia per la riduzione dell’impatto climatico delle attività umane sia per la riduzione dei costi energetici con il ricorso alle produzioni di energia elettrica da fotovoltaico. Un progetto importante anche per l’esercizio concreto dei percorsi partecipativi del Comune per i portatori di legittimi interessi, per le neo imprese e startup del Consorzio Grisù e per i cittadini e il terzo settore". Canella ha illustrato i punti principali del progetto che si concretiza "in un percorso di co-progettazione per consentire la formazione di una proposta per la creazione di una comunità energetica di quartiere a partire da Factory Grisù e per tutti i cittadini. Il processo di partecipazione è stato strutturato in tre fasi che consentiranno la formazione di una proposta condivisa, sentita e motivata sulla creazione della comunità energetica negli spazi del Consorzio Factory Grisù". Il progetto, candidato al ‘bando 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione’ emesso dalla Regione, è stato ritenuto meritevole di contributo. Il Comune di Ferrara è stato individuato quale soggetto pubblico titolare e responsabile della decisione, mentre il Consorzio Grisù risulta quello richiedente e beneficiario del contributo.

Mario Tosatti