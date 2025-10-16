Gru crollata a Boara, in aula. Le scelte dei quattro imputati

Entra nel vivo l’udienza preliminare nella quale si discuterà del crollo di una gru sopra alcune palazzine di Boara durante una notte di forte maltempo. Per quei fatti, risalenti al 17 agosto 2022, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone: Giuseppe Tassi, titolare della Tassi Group, impresa affidataria dei lavori del cantiere di uno dei condomini interessati, Tenno Cavallari, legale rappresentante della Edil Scott, azienda subappaltatrice e incaricata della conduzione della gru e i due dipendenti di quest’ultima ditta incaricati di manovrare il macchinario, Giuseppe Coppola e Jamal Mgoune. L’accusa, formulata a vario titolo, è disastro colposo. Secondo gli inquirenti, il 12 agosto, ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, i manovratori avrebbero lasciato il cantiere senza sbloccare il freno della ralla di rotazione della gru, impedendo quindi al macchinario di ruotare liberamente in direzione del vento ed evitare il crollo.

Nell’udienza di ieri si sono costituiti parti civili i residenti e le persone danneggiate dal crollo con gli avvocati Gianni Ricciuti, Denis Lovison e Luca Tieghi. Uno degli imputati (Coppola) ha chiesto di essere processato in rito abbreviato. Gli altri tre discuteranno l’udienza preliminare. Il giudice ha così rinviato al 16 gennaio per la conclusione.