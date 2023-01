Gru crollata, mercoledì sopralluogo per rimuoverla

Movimenti e decisioni in corso per poter finalmente rimuovere la gru crollata sul condominio di via Copparo a Boara e permettere di dare il via ai lavori di recupero. Mercoledì prossimo infatti, è in programma un sopralluogo da parte di personale di dell’Unità operativa complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di questa Azienda Usl di Ferrara, per procedere alle operazioni connesse all’esecuzione del decreto di restituzione di cose sequestrate condizionato: cioè per dare seguito alla disposizione di rimozione della gru crollata, come da provvedimento disposto dal gip e firmato dal pm Isabella Cavallari. La gru crollata sui tetti delle villette del complesso Isotta a Boara può essere rimossa, con prescrizioni, ma finalmente il ’gigante’ precipitato nella notte tra il 17 e 18 agosto scorsi, potrà essere smontato per lasciare libere finalmente le abitazioni e permettere a proprietari e affittuari quantomeno di riappropriarsi dei propri oggetti. Per non parlare, poi, del fatto che si potrà iniziare a pensare ai lavori di ristrutturazione. Il provvedimento di dissequestro del pubblico ministero che coordina le indagini, Isabella Cavallari "ordina il dissequestro e la restituzione delle parti della gru non soggette a interesse per le indagini, con rimozione e collocazione in area idonea delle restanti parti", ed era stato particolarmente sollecitato, dopo la decisione del giudice, da parte degli avvocati Denis Lovison e Irene Costantino, che assistono alcuni dei condomini. Tanto che era stata scritta anche una lettera al sindaco di Ferrara per sensibilizzare le istituzioni su questo argomento.