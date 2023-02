Gru crollata Ferrara, iniziata la rimozione a Boara

Gru crollata a Boara, via alla rimozione

Ferrara, 9 febbraio 2023 – Sono iniziati i lavori di rimozione dell’enorme braccio della gru che il 18 agosto dello scorso anno è crollata su una parte della copertura del tetto di un condiminio a Boara. Crollo che ha comportato la necessità di far evacuare nel giro di pochi giorni ad agosto scorso, tutti gli appartamenti del complesso residenziale. A seguito del crollo la Procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta che ancora in corso per disastro colposo con sette persone iscritte nel registro degli indagati.