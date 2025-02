Gru crollata sui palazzi, la svolta. In quattro davanti al giudice. L’accusa: "Disastro colposo"

Sicurezza non garantita e attrezzature non utilizzate correttamente. Secondo la ricostruzione della procura, quel mix di condotte sarebbe all’origine del cedimento della gru che, al culmine del violento temporale del 17 agosto 2022, crollò su due palazzine di via Copparo, a Boara. L’inchiesta su quei fatti è recentemente arrivata a una svolta. Concluse le indagini, il pubblico ministero Isabella Cavallari ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone: Giuseppe Tassi, titolare della Tassi Group, impresa affidataria dei lavori del cantiere di uno dei condomini interessati dal crollo, Tenno Cavallari, legale rappresentante della Edil Scott, azienda subappaltatrice e incaricata della conduzione della gru e i due dipendenti di quest’ultima ditta incaricati di manovrare il macchinario, Giuseppe Coppola e Jamal Mgoune. L’accusa, formulata a vario titolo, è disastro colposo.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la procura delinea attentamente quanto accaduto quella notte e ipotizza responsabilità specifiche per ciascun imputato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 12 agosto, al termine dell’ultima giornata di lavoro prima delle ferie, i due manovratori avrebbero lasciato il cantiere senza sbloccare il freno della ralla di rotazione della gru, impedendo quindi al macchinario di ruotare liberamente in direzione del vento e di evitare il crollo. Sulla base di ciò, in occasione del temporale di cinque giorni dopo, le forti raffiche fecero ribaltare la gru che cadde sul tetto di due edifici, con danni pesanti alle parti comuni e il conseguente sgombero di diversi residenti. Se ai due operai viene dunque contestato l’utilizzo scorretto alle attrezzature di lavoro, agli imprenditori è invece addebitato il non aver impedito il comportamento errato dei dipendenti. In particolare, sempre secondo il pubblico ministero, Cavallari non avrebbe organizzato le attività di conduzione della gru in modo che gli operai adottassero tutte le cautele necessarie, mentre Tassi non avrebbe verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alla Edil Scott, con particolare riferimento al macchinario crollato.

"La procura ha impiegato tempo a delineare le responsabilità, ma è stato necessario per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto – ha commentato l’avvocato Denis Lovison, legale di alcune persone offese residenti nelle palazzine danneggiate –. È stata inoltre necessaria una valutazione del danno che ha richiesto altro tempo. Fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera grave, ma il crollo avrebbe anche potuto causare vittime. Ci auguriamo – conclude il legale – che ognuno abbia il giusto ristoro per il disagio subito, che si è protratto a lungo. Un risarcimento integrale non è ancora avvenuto e auspichiamo che ora arrivi una proposta seria per i miei assistiti". Il caso approderà il primo aprile in udienza preliminare davanti al giudice Andrea Migliorelli.