Gru crollata sulle palazzine "Aveva il freno bloccato"

La gru rovinata su alcune palazzine di via Copparo è crollata perché sollecitata dal forte vento mentre era fuori servizio con il freno di rotazione bloccato. Ne è convinto Giulio Ventura, l’ingegnere del politecnico di Torino incaricato dal tribunale di svolgere una perizia sul macchinario caduto a seguito del fortunale del 17 agosto scorso. Il tecnico è stato ascoltato a lungo ieri mattina in aula in sede di incidente probatorio, davanti al gip Danilo Russo, al pubblico ministero Isabella Cavallari e ai legali dei sette indagati e delle persone offese (assistite queste ultime dagli avvocati Denis Lovison, Gianni Ricciuti, Irene Costantino e Luca Tieghi). Stando alla relazione del perito, come anticipato, la causa del collasso della struttura metallica sarebbe da ricondurre al blocco del freno che ha impedito al braccio di ruotare, orientandosi così nella direzione del vento. Le violente folate di quella notte, secondo la ricostruzione, hanno provocato il ribaltamento del macchinario "per moto rigido" rispetto alla base. Se la gru fosse stata posizionata correttamente, è la conclusione dell’ingegnere, avrebbe potuto tranquillamente resistere alle sollecitazioni del vento. Nel rispondere agli altri quesiti formulati dal giudice, Ventura precisa che la gru era stata montata correttamente e non aveva difetti, ma l’ultimo giorno di lavoro prima del crollo era stata lasciata erroneamente con il freno bloccato, impendendole così di posizionarsi secondo la direzione del vento. Al termine dell’esame il giudice ha restituito il fascicolo al pm che dovrà completare le indagini.