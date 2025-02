Gruppi di lettura ed eventi in biblioteca

Negli ultimi dodici mesi, in biblioteca a Bondeno, è proseguito con cadenza quasi mensile il nuovo gruppo di lettura, che ha coinvolto svariati utenti nella lettura e nel dibattito su alcuni volumi presenti in catalogo. Non sono mancate nemmeno le occasioni utili a far conoscere la struttura a giovani e giovanissimi, "sia grazie al libro omaggio che spetta di diritto a ogni nuovo nato nel Comune – spiega l’assessore Francesca Aria Poltronieri –, sia con la divulgazione alle scuole delle attività condotte tanto nella Biblioteca quanto nell’Archivio Storico Comunale che custodisce documenti su Bondeno dal ‘300 in poi". Quest’anno, comunque, ci sarà un motivo ulteriore per recarsi in Biblioteca, "visto che proprio a gennaio ricorrono i trent’anni dalla scomparsa della poetessa locale Lorenza Meletti, cui la struttura è intitolata – chiosa Poltronieri –. Abbiamo dedicato, proprio all’interno degli spazi bibliotecari, un momento ad hoc per omaggiare la figura e la memoria di Meletti". Le sale sono aperte il lunedì con orario continuato, dal martedì al venerdì mattina e pomeriggio, e il sabato mattina. L’Archivio Storico è invece fruibile il mercoledì e il venerdì mattina.