Gruppo Bf, intesa con Simest: "Più investimenti agroalimentari"

Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per l’internazionalizzazione delle imprese e BF Spa, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire nuovi investimenti, maggiore competitività - anche internazionale - e crescita sul mercato delle imprese della filiera agro-industriale. L’accordo è stato siglato dagli amministratori delegati Federico Vecchioni (BF Spa) e Regina Corradini D’Arienzo (Simest).

Simest, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha avviato il progetto "Filiere d’impatto", a supporto della crescita e della competitività, anche in Italia, delle imprese appartenenti alle filiere italiane dei champion nazionali, tra cui BF. Il progetto nasce anche nella cornice del Piano Mattei per l’Africa in collaborazione con la Struttura di Missione per l’attuazione del Piano istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento.

L’accordo permetterà a Simest di individuare le esigenze delle imprese fornitrici in coerenza con gli obiettivi industriali di BF, abilitando l’accesso a fonti di finanziamento agevolate per la realizzazione di investimenti in innovazione, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale. L’accordo, dunque, "costituisce un importante strumento di rafforzamento del nostro comparto – commenta l’Ad di BF spa, Federico Vecchioni – e conferma la valenza strategica per il Gruppo BF dello sviluppo delle partnership, con l’obiettivo di creare sinergie verso approcci sempre più responsabili, sostenibili e tecnologicamente avanzati". L’Ad di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, evidenzia come l’accordo permetta "di affiancare le numerose imprese della filiera favorendo la realizzazione dei più adeguati investimenti industriali necessari ad accrescere la competitività sostenibile".

Valeria Franzoni